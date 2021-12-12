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В США сообщили о наступлении опасной эры международных отношений

The Atlantic: украинский кризис стал предшественником нового мирового порядка

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Gene J. Puskar/AP

Старший научный сотрудник Брукингского института Томас Райт рассказал The Atlantic о конце однополярного мира во главе с США из-за украинского кризиса.

Райт подчеркнул, что присоединение Крыма, интервенция в Сирию, строительство искусственных островов Китаем в Южно-Китайском море, использование военной мощи Турцией являются свидетельством изменений внешнеполитической среды.

«Соединенные Штаты могли относиться, а иногда и относились к геополитическим интересам соперничающих или даже дружественных держав как к второстепенному делу. Больше так поступать они уже не могут», — утверждает Райт.

По его мнению, решение президента России Владимира Путина о сосредоточении войск на российско-украинской границе нужно для возобновления дискуссии о выполнении минских соглашений и дальнейшей безопасности Европы. Райт считает, что Россия использует военную силу как инструмент принуждения в случае, если переговоры зайдут в тупик.

Ранее министры иностранных дел стран Группы семи (G7) призвали Россию к деэскалации ситуации на Украине и предупредили РФ о «серьезных последствиях» в случае нападения на Украину.

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