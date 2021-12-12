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Песков объяснил, почему Путин назвал переговоры с Байденом протокольными

Песков: для Путина мероприятия внутри страны важнее, чем международные

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин не приуменьшает значимость саммита с главой США Джо Байденом, называя общение протокольным. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам Пескова, президент назвал переговоры протокольными, потому что для него мероприятия внутри страны важнее международных.

«Сколь сложны бы ни были международные мероприятия — для президента все-таки экономическая ситуация, борьба с инфляцией, социально-экономическое положение в стране гораздо важнее, чем разговор с Байденом. Не умаляя значения последнего», — объяснил представитель Кремля.

7 декабря Путин и Байден провели двухчасовые переговоры по закрытой линии, уделив особое внимание украинскому кризису. Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения НАТО на Восток.

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Отношения России и США
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