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В Кремле посчитали агрессивным заявление Байдена о войсках США в Европе

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы США Джо Байдена об американских войсках в Европе.

По его словам, подобные высказывания плохо сказываются на отношениях России и США.

«Слишком много агрессивной риторики мы слышим из-за океана в последние недели. Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряженности», — сказал Песков а эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что предупредил российского лидера Владимира Путина об отправке американских военных в страны «Бухарестской девятки» в случае нападения России на Украину. Речь идет о европейских странах, расположенных на восточном фланге НАТО (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония).

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки до этого сообщала, что власти США по-прежнему стремятся к дипломатическому взаимодействию в контексте ситуации между РФ и Украиной.

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Отношения России и США
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