На Украине испугались «торгов» между Россией и США

Украинский аналитик Александр Кочетков считает, что Россия и США будут «торговаться» насчет вхождения Украины в НАТО. Об этом он написал в статье, опубликованной в издании «Главред».

По его мнению, Москва будет добиваться от Вашингтона гарантий, что Украина не сможет вступить в альянс, несмотря на слова американского президента Джо Байдена о праве стран «вступать куда угодно».

Также Кочетков добавил, что Россия не планирует нападать на Украину, а стремится к диалогу с Киевом.

«Убежден, что концентрация войск у наших границ — это не подготовка к нападению. Подготовку проводят скрытно, быстро и сразу переходят к наступательным действиям, а не ждут, пока группировку обнаружат и развернут силы противодействия», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США стремятся к дипломатическому взаимодействию в контексте ситуации между Россией и Украиной.

До этого МИД России призвал «не втягивать» Украину в НАТО, так как это может привести к масштабному военному конфликту в Европе.