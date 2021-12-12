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Демократы в США набросились на Республиканцев с обвинениями после торнадо

В США Демократы подвергли критике Республиканцев из-за позиции по климату после торнадо

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FOX2now/Twitter

После прошедшего по семи американским штатам торнадо, жертвами которого стали около 100 человек, публично известные члены Демократической партии США в социальных сетях набросились на своих коллег из Республиканской партии — их обвиняют в безразличном отношении к климатическому кризису, который привел к появлению неожиданного торнадо, сообщает телеканал Fox News.

Конгрессмен от Демократической партии Эрик Суолвелл обвинил сенатора-республиканца Рэнда Пола от Кентукки в том, что он забыл своих избирателей.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь нашим соседям из Кентукки. Да пребудет с ними Бог - они страдают. Но ни на секунду не забывайте, что Рэнд Пол проголосовал против помощи большинству американцев, когда они в этом нуждаются», — написал Суолвелл в Twitter.

Конгрессмен указывает на то, что Пол и его коллега-республиканец Митч Макконнел стабильно блокировали принятие законопроекта по вопросам климата.

Подобным нападкам подверглись еще несколько республиканцев.

Ранее стало известно, что 79 человек погибли после серии ураганов, обрушившихся на Соединенные Штаты.

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