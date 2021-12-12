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Читатели WSJ раскритиковали профессора из США за статью о России

Профессора Хартвелла раскритиковали читатели The Wall Street Journal за оскорбление Путина

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Профессора Кристофера Хартвелла раскритиковали читатели The Wall Street Journal за оскорбление президента России Владимира Путина в его материале для издания.

В своем материале Хартвелл утверждает, что Соединенные Штаты якобы приносят Украину в жертву России, допуская оскорбительные высказывания в адрес Путина.

«Европа не наша, чтобы ее «терять», и Украина не является нашей землей. Соединенные Штаты и союзники НАТО никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины», — пишет один из комментаторов.

Читатели отмечают, что Хартвелл в своем материале привел большое количество ложной информации.

«Только психи могли расширить НАТО до самых границ России и ожидать, что никакой реакции не последует», — пишет другой комментатор.

Ранее читатели The Times высмеяли планы Великобритании по противодействию России в Арктике.

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