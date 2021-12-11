Помощник госсекретаря США лично напомнит Москве и Киеву о Минских соглашениях

Помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев 13-15 декабря, говорится в заявлении на сайте Госдепа.

По данным пресс-службы Госдепа, там она встретится с «высокопоставленными представителями власти» для обсуждения «наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», а затем направится в Брюссель, где 15–16 декабря пройдут переговоры с США по ЕС и НАТО для обсуждения дипломатического сотрудничества с Украиной.

В заявлении указано, что Донфрид намерена заявить о возможности «добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе путем выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата».

Днем ранее на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что президент США Джо Байден во время переговоров 7 декабря «дал четко понять» президенту России Владимиру Путину, что США «привержены суверенитету Украины, ее независимости и территориальной целостности». По его словам, для снижения напряженности в ситуации на Украине требуется «полное выполнение Минских договоренностей». Прайс при этом отметил, что «подавляющее большинство» нарушений Минских соглашений «было со стороны Российской Федерации», однако США стремятся поддерживать диалог с Россией, Украиной и НАТО.

До этого стало известно, что новые санкции США против России могут затронуть «окружение Путина» и энергетические компании, а также предполагать отключение России от SWIFT.