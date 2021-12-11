Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Замглавы МВД Украины извинился за «чрезмерную эмоциональность»... 20:57
«Ла Скала» перенес премьеру балетного сезона из-за вспышки COVID-19 20:56
В Москву придет резкое потепление 20:45
Российский шахматист объяснил, почему помогал Карлсену 20:43
Врач-эпидемиолог объяснил, как пережить холода 20:34
Экс-тренер структуры «Барселоны» обвиняется в сексуальных домогательствах 20:24
США запустили проект по борьбе с «российской дезинформацией» в Греции 20:18
Экс-тренер «Зенита» назвал «Динамо» выскочками 20:08
Более 70 человек погибли из-за урагана в США 19:58
В Петербурге шестилетний ребенок умер в кресле стоматолога 19:54

Помощник госсекретаря США лично напомнит Москве и Киеву о Минских соглашениях

Помощница госсекретаря США Донфрид посетит Москву и Киев 13-15 декабря

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Gene J. Puskar/AP

Помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев 13-15 декабря, говорится в заявлении на сайте Госдепа.

По данным пресс-службы Госдепа, там она встретится с «высокопоставленными представителями власти» для обсуждения «наращивания военного потенциала Россией и усиления обязательств США в отношении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», а затем направится в Брюссель, где 15–16 декабря пройдут переговоры с США по ЕС и НАТО для обсуждения дипломатического сотрудничества с Украиной.

В заявлении указано, что Донфрид намерена заявить о возможности «добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе путем выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата».

Днем ранее на брифинге официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что президент США Джо Байден во время переговоров 7 декабря «дал четко понять» президенту России Владимиру Путину, что США «привержены суверенитету Украины, ее независимости и территориальной целостности». По его словам, для снижения напряженности в ситуации на Украине требуется «полное выполнение Минских договоренностей». Прайс при этом отметил, что «подавляющее большинство» нарушений Минских соглашений «было со стороны Российской Федерации», однако США стремятся поддерживать диалог с Россией, Украиной и НАТО.

До этого стало известно, что новые санкции США против России могут затронуть «окружение Путина» и энергетические компании, а также предполагать отключение России от SWIFT.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть