В Раде заступились за Россию после обвинения в стягивании войск на границу

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин рассказал, что Вашингтон заявлял о «большой концентрации российских войск на границе с Украиной» для того, чтобы вынужденные уступки Москве выглядели как компромисс. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина».

Рахманин подчеркнул, что западные СМИ специально начали распространять информацию, при этом количество военных из России в приграничных районах уступает тому количеству солдат, которые были во время совместных с Белоруссией учений «Запад-2021».

«То есть риск был в разы больше. Напомните мне, пожалуйста, такую же реакцию наших западных партнеров и почему ее не было», — задался вопросом Рахманин.

По его словам, президент США Джо Байден специально использовал эту шумиху, чтобы выдать «определенные шаги» за компромисс, а не уступку президенту России Владимиру Путину.

Ранее в формате видеоконференции состоялись переговоры Путина и Байдена. Они продлились два часа.

Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения Североатлантического альянса на Восток.