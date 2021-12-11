Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Польше обвинили Францию в мягком отношении к России 18:03
Ученые заявили, что большинство заразившихся «омикроном» в США вакцинированы 17:54
Российские биатлонистки завоевали серебро в эстафете 17:50
МВД опубликовало видео допроса участников драки в подземном переходе Москвы 17:46
Норвежский биатлонист отреагировал на лишение медали французского спортсмена 17:26
Супруги из Новосибирской области попались на краже сала и квашеной капусты 17:24
Вирусолог Аграновский рассказал об эффективности ношения нескольких масок 17:21
Российскую певицу отказались пустить на Украину 17:09
Болельщик российского клуба умер на стадионе после домашнего матча команды 17:06
Захарова оценила намерение ЦРУ сфокусироваться на РФ при подготовке разведчиков 17:05

В Раде заступились за Россию после обвинения в стягивании войск на границу

Депутат Рады Рахманин: Байден выдал «определенные шаги» за компромисс с Путиным

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин рассказал, что Вашингтон заявлял о «большой концентрации российских войск на границе с Украиной» для того, чтобы вынужденные уступки Москве выглядели как компромисс. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина».

Рахманин подчеркнул, что западные СМИ специально начали распространять информацию, при этом количество военных из России в приграничных районах уступает тому количеству солдат, которые были во время совместных с Белоруссией учений «Запад-2021».

«То есть риск был в разы больше. Напомните мне, пожалуйста, такую же реакцию наших западных партнеров и почему ее не было», — задался вопросом Рахманин.

По его словам, президент США Джо Байден специально использовал эту шумиху, чтобы выдать «определенные шаги» за компромисс, а не уступку президенту России Владимиру Путину.

Ранее в формате видеоконференции состоялись переговоры Путина и Байдена. Они продлились два часа.

Как отметили в Белом доме, президент США пригрозил своему российскому коллеге жестким ответом в случае военной эскалации на Украине. В Кремле заявили, что Путин потребовал от Байдена не перекладывать всю ответственность на Москву, а также дать гарантии нерасширения Североатлантического альянса на Восток.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть