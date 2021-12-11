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В Госдуме обсудят дерусификацию Казахстана

В комитете Госдумы по делам СНГ заявили о намерении обсудить языковой закон Казахстана

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что в парламенте в скором времени могут обсудить отказ от обязательных вывесок, указателей и рекламы на русском языке в Казахстане.

«Реально это решение ведет к сокращению употребления русского языка. Мы знаем, к чему это приводит, в том числе в отношениях. Наверное, мы это обсудим в нашем комитете на следующей неделе», — сказал парламентарий.

Затулин добавил, что в России «никак не могут поприветствовать это решение», однако какой должна быть реакция Москвы — открытый вопрос. «Мне кажется, здесь мы должны быть разумными, не обострять отношения, но при этом занять определенную позицию», — подчеркнул Затулин.

Ранее бывший председатель Совета министров ДНР Александр Бородай, оценивая языковую политику казахских властей после отказа от вывесок на русском языке, заявил о схожести Казахстана с Украиной нулевых.

Депутаты мажилиса Казахстана на заседании 9 декабря одобрили изменение законодательных актов по вопросам визуальной информации. Согласно новым правилам, в рекламе и вывесках теперь нужно использовать только казахский язык, а все остальные, включая русский, — лишь «при необходимости».

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