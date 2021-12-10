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Главы МИД «Большой семерки» обсудят ядерную программу Ирана на родине The Beatles

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Phil Noble/Reuters

Министры иностранных дел «Большой семерки» (G7), в которую входят Великобритания, США, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония, проведут встречу, посвященную ядерной программе Ирана. Как сообщает Associated Press, встреча пройдет на родине The Beatsles — в Ливерпуле.

По данным издания, встреча будет длиться два дня и станет попыткой Великобритании усилить единство со странами «семерки» после выхода из нее России в 2014 году.

На встрече будет продолжено обсуждение итогов прошедшего в четверг заседания в Вене совместной комиссии Ирана и «пятерки» международных посредников — России, Великобритании, Германии, Китая и Франции по восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее Госдеп заявил, что готовятся к ситуации, при которой восстановления СВПД не произойдет, однако все еще надеются на возобновление переговоров. В ходе седьмого раунда переговоров Иран фактически отказался от всех компромиссов, на которые он готов был пойти в ходе предыдущих раундов, а также выдвинул новые требования.

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