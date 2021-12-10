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Литва заплатит мигрантам, чтобы они покинули страну

МВД Литвы обещало выплатить по 1000 евро решившим покинуть страну мигрантам

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Global Look Press

МВД Литвы обнародовало расценки на возвращение мигрантов, перешедших в страну из Белоруссии, на родину. По данным Al Arabia, каждый мигрант, решивший добровольно вернуться в свою страну, получит 1000 евро и бесплатный билет домой.

«После того, как большинство прошений о предоставлении убежища были отклонены, мы должны решить, как вернуть мигрантов в страны, откуда они к нам прибыли. Мы надеемся, что указанная сумма увеличит количество тех, кто захочет покинуть Литву добровольно», — приводит издание слова министра внутренних дел Литвы Агне Билотайт.

Сейчас Литва удовлетворила лишь 54 прошения о статусе беженца из 3272, поданных мигрантами, сумевшими пересечь границу. Еще 8,9 тыс. человек пограничники не пропустили в страну.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что находящиеся в Польше мигранты не могут быть высланы обратно в Белоруссию.

Суд с августа 2021 года рассмотрел 47 ходатайств о применении мер по миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии. Почти все они поданы против Польши, еще три — против Латвии и Литвы.

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