В Союзе чеченской молодежи предложили привезти Сокурова в Грозный после его разговора с Путиным

Координатор Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев в беседе с «Газетой.Ru» назвал слова режиссера Александра Сокурова на встрече с президентом Владимиром Путиным о национализме на Северном Кавказе инсинуациями и предположил, что народный артист так заявил, потому что никогда не был в Чечне.

«Владимир Владимирович абсолютно прав. Национальный вопрос, национальные республики — тонкая материя. Здесь легко можно кого-то обидеть, задеть. Вслух сказанные слова могут превратиться во что-то негативное. Мы только-только начинаем на Кавказе и в Чечне жить спокойно и нормально. Любой, кто приезжает в нашу республику, видит, что там спокойная, качественная жизнь. В Чечне на все 100% действуют российские законы. Судя то тому, что Сокуров говорит, он не был в Чечне. Нужно его привезти, показать», — сказал Тапаев.

Заявление Сокурова о том, что Кавказ «становится мононациональным, а вся власть сосредоточена в руках коренных людей», Тапаев назвал инсинуацией.

«Да, у нас действительно много местных среди сотрудников правоохранительных органов республики, но это все обусловлено как раз нашей новейшей историей, недавним прошлым. Это абсолютно нормально. Мне кажется, это какая-то инсинуация, попытка раскачать вопрос, какой-то хайп поднять», — заявил координатор Союза чеченской молодежи.

Тапаев призвал Сокурова не вмешиваться в политику, а заниматься исключительно тем, что народный артист России умеет делать.

«Я считаю, что если человек хорош в одном деле, это не значит, что он разбирается во всех остальных вопросах: в политике, в национальной идентичности. Если Сокуров хороший режиссер, то должен снимать фильмы и вносить свой вклад именно таким образом. У меня такое чувство, что, действительно, у него (Сокурова) был манифест из разных идей, которые ему кто-то набрасывает, а режиссер это все аккумулирует и раз в год, пользуясь встречей, пытается все высказать», — обратил внимание Тапаев.

9 декабря на заседании СПЧ Александр Сокуров заявил президенту, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил «отпустить» тех, кто не хочет входить в состав России. Президент не согласился и отметил, что поднимать такие вопросы непозволительно.

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оценил высказывание режиссера, заявив, что Сокуров «очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы».

Сам Сокуров заявил «Газете.Ru», что Путин зря обижается на его высказывания.