Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Пробки в Москве достигли 9 баллов 17:38
Гаишнице Анжеле, которая прославилась стрельбой, вручили премию и новый патрульный авто 17:37
В США прокомментировали инцидент с украинским судном «Донбасс» 17:31
Муратов в речи после вручения Нобелевской премии мира призвал спасти... 17:23
Сокуров пожалел о политической дискуссии с Путиным 17:21
В Польше Меркель поставили в один ряд с Гитлером и Геббельсом 17:21
Джилл Байден рассказала о психическом здоровье Джо Байдена 17:20
Россиянина в Бразилии приговорили к 11 годам тюрьмы 17:19
Юзефович получил премию «Большая книга» 17:18
Экс-вратарь сборной России рассказал, что нужно Селихову для вызова... 17:13

В Союзе чеченской молодежи предложили привезти Сокурова в Грозный после его разговора с Путиным

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
rus888/Instagram

Координатор Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев в беседе с «Газетой.Ru» назвал слова режиссера Александра Сокурова на встрече с президентом Владимиром Путиным о национализме на Северном Кавказе инсинуациями и предположил, что народный артист так заявил, потому что никогда не был в Чечне.

«Владимир Владимирович абсолютно прав. Национальный вопрос, национальные республики — тонкая материя. Здесь легко можно кого-то обидеть, задеть. Вслух сказанные слова могут превратиться во что-то негативное. Мы только-только начинаем на Кавказе и в Чечне жить спокойно и нормально. Любой, кто приезжает в нашу республику, видит, что там спокойная, качественная жизнь. В Чечне на все 100% действуют российские законы. Судя то тому, что Сокуров говорит, он не был в Чечне. Нужно его привезти, показать», — сказал Тапаев.

Заявление Сокурова о том, что Кавказ «становится мононациональным, а вся власть сосредоточена в руках коренных людей», Тапаев назвал инсинуацией.

«Да, у нас действительно много местных среди сотрудников правоохранительных органов республики, но это все обусловлено как раз нашей новейшей историей, недавним прошлым. Это абсолютно нормально. Мне кажется, это какая-то инсинуация, попытка раскачать вопрос, какой-то хайп поднять», — заявил координатор Союза чеченской молодежи.

Тапаев призвал Сокурова не вмешиваться в политику, а заниматься исключительно тем, что народный артист России умеет делать.

«Я считаю, что если человек хорош в одном деле, это не значит, что он разбирается во всех остальных вопросах: в политике, в национальной идентичности. Если Сокуров хороший режиссер, то должен снимать фильмы и вносить свой вклад именно таким образом. У меня такое чувство, что, действительно, у него (Сокурова) был манифест из разных идей, которые ему кто-то набрасывает, а режиссер это все аккумулирует и раз в год, пользуясь встречей, пытается все высказать», — обратил внимание Тапаев.

9 декабря на заседании СПЧ Александр Сокуров заявил президенту, что республики Северного Кавказа якобы стали националистическими, и предложил «отпустить» тех, кто не хочет входить в состав России. Президент не согласился и отметил, что поднимать такие вопросы непозволительно.

Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оценил высказывание режиссера, заявив, что Сокуров «очень непрофессионально и без знания предмета стал затрагивать очень важные, деликатные темы».

Сам Сокуров заявил «Газете.Ru», что Путин зря обижается на его высказывания.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть