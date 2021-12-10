Пакистанские талибы* отменили перемирие с премьером страны

Боевики движения Техрик-и-Талибан (организация запрещена в России) Пакистан (ТТП), известные также как пакистанские талибы, отменили перемирие с премьер-министром страны Имраном Ханом, объявленное месяц назад, сообщает Alarabiya.

В заявлении движения говорится, что правительство Имрана Хана убило нескольких участников движения и нарушило условия перемирия.

«При таких обстоятельствах продление режима прекращения огня невозможно. Теперь пакистанская общественность должна решить, кто не соблюдает соглашение», — приводит издание слова представителя ТТП.

По словам самого Имрана Хана, перемирие с ТТП было достигнуто с помощью афганских талибов, пришедших к власти в августе 2021 года для прекращения нападений со стороны организации на церкви, школы, рынки и силовиков. По данным правительства, в результате этих нападений погибло около 70 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» создаст подразделение, которое будет специализироваться на защите лесов. Специальное подразделение, оснащенное, в том числе, техникой и оружием, будет создано на базе министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства. Задачей боевиков будет предотвращение незаконной вырубки лесов и контрабанды лесоматериалов.