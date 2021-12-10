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Бутина предложила учесть опыт США при пересмотре закона об иноагентах

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина, отбывшая в США тюремный срок за нарушение американского закона об иноагентах, намерена войти в рабочую группу по совершенствованию российского закона об иноагентах, который президент России на заседании СПЧ в четверг назвал несовершенным. Об этом Бутина рассказала «Газете.Ru».

«Я буду очень рада, если у меня будет возможность поучаствовать в обсуждении. Как сказал президент, речь идет о профильном сообществе. Готова предложить свою экспертизу. Я, можно так сказать, прожила закон об иноагентах в Америке и понимаю, что, конечно, то, что существует в США - это чересчур, но при этом нам нужно учесть их опыт, потому что, все-таки, американский закон существует с 38 года, и очевидно многие вопросы они на себе прошли и сделали поправки», — сказала Бутина.

По ее словам, речь должна идти о едином российском законе, который бы объединял все действия, подпадающие в разряд работы в интересах зарубежных правительств, как со стороны физических лиц , так и со стороны НКО и СМИ.

«Он мог бы конкретизировать критерии, которые будут применены, чтобы признать иноагента таковым. Я полагаю, что ключевым критерием иноагента, в том числе СМИ-иноагента, должен стать вопрос, в чьих интересах действует то или иное лицо. Если это государственные цели, способствующие развитию страны, это один вопрос, если же это деятельность в интересах иностранного принципала, это уже другой вопрос и маркировать, конечно, необходимо», — добавила Бутина.

Она также призвала убрать из закона об иноагентах необходимость доказывать наличие финансирования из-за рубежа.

«Сегодня деньги могут перегоняться в биткоинах, храниться в иностранных банках — данные об этом нам никто не выдаст, а человек может спокойно продолжать работать на территории РФ, не подпадая под закон об иноагентах», — пояснила депутат.

По ее словам, статус иноагента в России должен выдаваться с учетом мнения общественности.

«Полагаю, что в будущем необходимо иметь экспертную группу из состава того же общественного совета Минюста, это тоже был бы правильный инструмент, чтобы вовлечь общественность в тему по иноагентам, которая является резонансной», — отметила Бутина.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал на заседании СПЧ предложение главного редактора «МК» Павла Гусева о создании рабочей группы по изменению закона об иноагентах, принятого в 2017 году. Путин отметил, что закон создавался без обсуждения с общественностью.

Подробнее о встрече президента с членами Совета по правам человека читайте в материале «Газеты.Ru».

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