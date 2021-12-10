Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации ситуации на границе

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский по результатам телефонных переговоров призвали Россию принять меры к деэскалации ситуации на границе с Украиной, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Белый дом.

«Президент Байден выразил глубокую обеспокоенность США и европейских союзников агрессивными действиями России в отношении Украины и дал ясно понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и иными мерам в случае дальнейшего военного вмешательства», — указано в сообщении.

Кроме того, Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы поддерживать суверенитет Украины в случае якобы возможной агрессии России.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден провел переговоры с «Бухарестской девяткой» по ситуации на границе Украины.

Беседа прошла по итогам онлайн-встречи с президентом России Владимиром Путиным и звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому.