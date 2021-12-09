Путин: Россия не становилась врагом ни одной стране

Россия в своих документах стратегического характера не объявляла ни одно государство своим противником. Об этом напомнил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщает ТАСС.

Российский лидер в ходе встречи не согласился с позицией первого вице-президента адвокатской палаты Москвы Генри Резника, заявившего, что «Россия стала враждебной всему миру».

«Это не так! Россия вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определенная часть мира считает нас своими противниками <...> Мы что ли в своих институциональных документах стратегического характера записали, что мы кого-то объявляем противником? Нет! Это нас объявляют!», — пояснил президент.

Ранее американский сенатор от Демократической партии Джин Шахин поспорила с республиканцем Томом Коттоном, кто больше всех враждует с Россией и ее президентом Владимиром Путиным.

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