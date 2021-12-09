Путин назвал происходящее в Донбассе геноцидом

Президент России Владимир Путин охарактеризовал вооруженный конфликт между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками на востоке страны как геноцид. Об этом сообщает ТАСС.

«То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали», — сказал Путин, обращаясь к украинскому журналисту Кириллу Вышинскому.

Вышинский возглавлял портал «РИА Новости — Украина» с 2014-го по 2018 год, когда его арестовали по ходатайству украинских спецслужб. Он оказался на свободе 7 сентября 2019 года после обмена заключенными между Москвой и Киевом.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Первый», что попытка властей Украины разрешить кризис на востоке страны силой, закончится катастрофой. Он отметил, что местные «горячие головы», вдохновленные поставкой «натовских вооружений» могут «сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы».