Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Дед Мороз из Великого Устюга назвал свои любимые подарки 20:06
Австралийская пловчиха рассказала о домогательствах тренера 20:05
Подозреваемого во взятке советника департамента Минобороны отправили под домашний... 20:03
В Японии оценили скорость распространения «омикрона» 20:03
В МИД РФ поддержали подключение Вашингтона к переговорам по Донбассу 19:51
В России зарегистрировали препарат от СМА «Золгенсма» 19:41
В Петербурге ранее судимого за развратные действия учителя биологии заподозрили... 19:41
Хиллари Клинтон расплакалась, зачитывая речь на случай победы на выборах... 19:38
Экс-игрок сборной России рассказал, на кого из россиян надо равняться молодым... 19:38
В Ростовской области у экс-депутата обнаружили «золотой» особняк 19:21

Лукашенко оценил планы по строительству стены на границе Польша-Белоруссия

Лукашенко заявил, что строительство Польшей стены на границе — «бестолковая затея»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Vasily Fedosenko/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планы Польши, связанные с постройкой на границе с Белоруссией стены, являются бестолковой затеей. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на интервью белорусского главы государства для турецкой телерадиокомпании.

По мнению Лукашенко, данный проект не оправдает себя.

«Теперь что, они хотят Евросоюз огородить стеной в 5,5 м? Как-то с идеологией и демократией не вяжется. Глупая, бестолковая затея», — подчеркнул президент Белоруссии.

Как уточнил Лукашенко, в конечном счете возведение стены может обойтись не в 400 или 500 млн долларов, а в 1 млрд.

«Как признают спецслужбы Польши, больше всего беженцев проникло на тех участках, где построена эта стена», — сказал Лукашенко.

В общей сложности пробралось незаконно через участки, где построена стена, около 25 тыс. человек, заметил он.

В ноябре была названа дата начала строительства стены на границе Польши с Белоруссией. Предполагалось, что физически строительство начнется 15 декабря.

Все новости на тему:
Проблемы с мигрантами
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть