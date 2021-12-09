Лукашенко оценил планы по строительству стены на границе Польша-Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планы Польши, связанные с постройкой на границе с Белоруссией стены, являются бестолковой затеей. Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на интервью белорусского главы государства для турецкой телерадиокомпании.

По мнению Лукашенко, данный проект не оправдает себя.

«Теперь что, они хотят Евросоюз огородить стеной в 5,5 м? Как-то с идеологией и демократией не вяжется. Глупая, бестолковая затея», — подчеркнул президент Белоруссии.

Как уточнил Лукашенко, в конечном счете возведение стены может обойтись не в 400 или 500 млн долларов, а в 1 млрд.

«Как признают спецслужбы Польши, больше всего беженцев проникло на тех участках, где построена эта стена», — сказал Лукашенко.

В общей сложности пробралось незаконно через участки, где построена стена, около 25 тыс. человек, заметил он.

В ноябре была названа дата начала строительства стены на границе Польши с Белоруссией. Предполагалось, что физически строительство начнется 15 декабря.