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Бутина прокомментировала слова Бжезинского про отключение России от SWIFT

Депутат ГД Бутина назвала провокацией слова Яна Бжезинского про отключение России от SWIFT

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Мария Бутина назвала заявление американского политолога Яна Бжезинского об отключении на несколько дней России от международной платежной системы SWIFT «не более чем провокацией либо просто глупостью». Об этом она сказала в интервью NEWS.ru.

Парламентарий напомнила, что разговоры об отключении РФ от SWIFT велись также перед встречей российского президента Владимира Путина с бывшим американским коллегой Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля 2018 года.

«Я думаю, что Ян тут немного вне повестки. Это активно готовилось в качестве меры запугивания, разогревания информационного фона. Я думаю, что он чуть-чуть опоздал, встреча (президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина. — прим.) уже прошла. И уже со стороны Байдена заявлено, что США готовы к переговорам», — сказала Бутина.

Ян Бжезинский, сын одного из ведущих в прошлом идеологов американской внешней политики Збигнева Бжезинского предложил североатлантическому сообществу нанести «предупредительный удар» по России в виде отключения от SWIFT или задержки определенных платежей за газ и нефть. Подробнее — в материале «ГазетыRu».

Такое заявление политолог сделал на фоне сообщений о том, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы планируемого «вторжения» России на Украину.

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Отношения России и США
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