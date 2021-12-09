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NYT: новые санкции США против России не изменят курс Москвы в отношении Украины

NYT: Россия может ответить на введенные против нее санкции уменьшением поставок газа в ЕС

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Leonhard Foeger/Reuters

США могут грозить России жесткими санкциями из-за «намерения» напасть на Украину, однако ввести их будет сложно, а эффект от таких мер может быть незначительным для того, чтобы повлиять на действия Москвы. Об этом сообщает газета New York Times.

Издание отмечает, введение ограничительных мер в отношении энергетического сектора России усложняется обстановкой на рынке — высокими ценами на нефть и газ. Помимо прочего, эти санкции могут серьезно отразиться на экономике стран Европы, которые зависят от поставок российских энергоносителей. В статье говорится, что благодаря этому Москва может ответить на введенные против нее санкции, а именно — уменьшить поставки газа в страны Европейского союза.

NYT также обращает внимание на то, что вряд ли отключение России от системы SWIFT приведет к тому, что Москва изменит свой курс. Иран, который отключили от системы еще в 2018 году, остался при прежнем курсе, отмечает газета. Автор статьи считает, что эта мера, напротив, может лишь ожесточить Россию.

Издание также напоминает, что прежние санкции, введенные в отношении РФ, не принесли особых плодов: Крым остался в составе России, а война в Донбассе продолжается.

Ранее стало известно, что новые санкции США против России могут затронуть «окружение Путина» и энергетические компании, а также предполагать отключение России от SWIFT.

В настоящее время официальные лица рассматривают «широкий спектр санкций в отношении России, призванных удержать президента РФ Владимира Путина от вторжения на Украину».

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Санкции против России
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