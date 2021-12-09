На Украине попросили Германию о «холодном душе» для Москвы

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал нового канцлера Германии Олафа Шольца обеспечить «холодный душ» России, передает Berliner Zeitung.

По его словам, Украина возлагает большие надежды на новое федеральное правительство и надеется на «мощный голос» из Берлина, способный обеспечить «холодный душ» Москве, которая якобы «готовится к войне» с Киевом.

Мельник потребовал создать нормандский саммит в Берлине в течение следующие недель, что «вернуть» президента России Владимира Путина за стол переговоров, а также призвал кабмин ФРГ опубликовать «каталог жестких и болезненных карательных мер» против России, который будет включать запрет «Северного потока — 2» в случае «вторжения» на Украину.

Ранее Шольц заявил, что не стал бы связывать судьбу газопровода «Северный поток — 2» с обострившимися российско-украинскими отношениями.

Олаф Шольц стал канцлером Германии 8 декабря, сменив на посту Ангелу Меркель, за него проголосовали 395 членов бундестага.