В бундестаге вручили новому канцлеру ФРГ необычный подарок

Новый канцлер Германии Олаф Шольц получил необычный подарок после того, как его избрали на эту должность. Датско-немецкий политик Ассоциации избирателей Южного Шлезвига Штефан Зайдлер (партия представляет интересы датского и фризского меньшинств в ФРГ) вручил политику корзину с яблоками, сообщает портал t-online.de.

«Перед Шольцом стоят большие задачи, таким образом, ему определенно нужнее здоровое подкрепление, а не цветы», — заявил Зайдлер.

Депутат отметил, что Шольц поблагодарил его и улыбнулся.

«Шольц — северный немец и на самом деле, как и я, довольно неразговорчив», — добавил он.

Ранее Шольц во время присяги на должность канцлера решил не говорить фразу «да поможет мне Бог», предписанную конституцией Германии.

Президент России Владимир Путин поздравил Шольца с вступлением в должность. В отправленной новому канцлеру телеграмме он выразил надежду на конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам. По словам российского лидера, отношения России и Германии всегда имели большое значение для Европы, а совместная работа двух стран отвечает интересам россиян и немцев.

Ангела Меркель покинула пост канцлера ФРГ, который занимала 16 лет — с 22 ноября 2005 года. Новое правительство Германии сформируют три политические силы: социал-демократическая партия Германии (СДПГ), либералы из Свободной демократической партии (СвДП) и Партия «Союз-90»/«зеленые». В ФРГ их коалицию называют «Светофором» — по партийным цветам ее участников.