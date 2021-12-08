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Путин обратился к Меркель на «ты» в телеграмме

Путин поблагодарил экс-канцлера Германии Меркель за совместную работу

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Reuters

Президент России Владимир Путин в телеграмме, которая была отправлена Ангеле Меркель на фоне завершения ее деятельности на посту канцлера ФРГ, обратился к политику на «ты». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава российского государства заверил экс-канцлера Германии, что в дальнейшем будет продолжено дружеское общение.

«Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире», — говорится в телеграмме.

Путин обратил внимание, что опыт Меркель в качестве государственного деятеля окажется востребованным.

«И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение», — заключил президент РФ.

В среду, 8 декабря, член социал-демократической партии Германии Олаф Шольц избран федеральным канцлером Германии. Его кандидатуру поддержали 395 членов парламента Бундестага.

67-летняя Меркель ушла с поста канцлера Германии под христианский гимн и вальс панк-иконы Нины Хаген. Она находилась на данном посту 16 лет (с 22 ноября 2005 года).

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