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В НАТО оценили итоги переговоров Путина и Байдена

В НАТО заявили, что переговоры Путина и Байдена дали шанс укрепить мир в Европе

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rian_ru/Telegram

Бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер положительно оценила итоги переговоров президента России Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

«Я вижу хороший путь вперед в дальнейших усилиях, нацеленных на то, чтобы изучить, как Соединенные Штаты, их союзники и партнеры по НАТО, а также Россия могут вырабатывать некоторые новые и взаимовыгодные шаги ради европейской безопасности», — заявила Готтемюллер.

Она отметила различия в том, как в Москве и Вашингтоне официально прокомментировали итоги этой встречи.

«Я обратила внимание на то, что стороны прокомментировали встречу в некоторой степени по-разному: помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан охарактеризовал ее как полезную, в то время как в отчете Кремля она характеризовалась как откровенная и носившая деловой характер. Учитывая дипломатический жаргон, складывалось впечатление, что российская сторона с более значительным энтузиазмом оценивала встречу, нежели американская», — заявила Готтемюллер.

Ранее ООН выпустила заявление после переговоров Путина и Байдена.

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