Экс-президент Белоруссии объяснил причину встречи с Ельциным в Беловежской Пуще

Первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что причиной для встречи в рамках конференции в Беловежской Пуще, где оформили распад СССР, послужили ресурсы — газ и нефть. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам председателя Верховного совета Белоруссии и одного из подписантов соглашений, других мыслей, связанных с будущей встречей, у него не было.

«Когда я пригласил Ельцина в Беловежскую Пущу, думал исключительно о том, что мы хотим решить вопросы с нефтью и газом. Ни на минуту не задумывался, что начнем решать куда более серьезные политические вопросы», — подчеркнул он.

В Беловежской Пуще главами РСФСР, Белорусской и Украинской ССР в 1991 году было подписано соглашение о прекращении существования СССР. Тогда же было принято решение о создании Содружества Независимых Государств.

Шушкевич обратил внимание, что стало известно об истинных планах при обсуждении поставок энергетических ресурсов. До этого каких-либо планов, касающихся выхода СССР, у экс-главы Белоруссии не было.

30 лет назад, 8 декабря 1991 года высшие руководители России, Белоруссии и Украины подписали Соглашение о создании СНГ. В результате данный акт вошел в историю как «Беловежское соглашение».

Ранее россияне перечислили главные ассоциации с СССР.