Донецк и Луганск будут добиваться от Киева подписания «содержательного документа»

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе будут настаивать на подписании «содержательного документа», который поспособствует «прекращению обстрелов на практике, а не в декларациях». Об этом заявил представитель ДНР в группе Алексей Никоронов, передает «Донецкое агентство новостей».

«Наша задача — согласовать и подписать в Контактной группе содержательный документ, который будет впоследствии обнародован для широкой общественности и поспособствует прекращению обстрелов на практике, а не в декларациях», — сказал Никоноров.

Он отметил, что нет смысла делать «очередное декларативное, выхолощенное заявление», в котором не будут определены ни действенные меры, направленные на деэскалацию вооруженного конфликта, ни ответственные за их реализацию.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев готов к возобновлению военных действий на востоке страны.