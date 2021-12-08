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Донецк и Луганск будут добиваться от Киева подписания «содержательного документа»

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе будут настаивать на подписании «содержательного документа», который поспособствует «прекращению обстрелов на практике, а не в декларациях». Об этом заявил представитель ДНР в группе Алексей Никоронов, передает «Донецкое агентство новостей».

«Наша задача — согласовать и подписать в Контактной группе содержательный документ, который будет впоследствии обнародован для широкой общественности и поспособствует прекращению обстрелов на практике, а не в декларациях», — сказал Никоноров.

Он отметил, что нет смысла делать «очередное декларативное, выхолощенное заявление», в котором не будут определены ни действенные меры, направленные на деэскалацию вооруженного конфликта, ни ответственные за их реализацию.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев готов к возобновлению военных действий на востоке страны.

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