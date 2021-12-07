Путин предложил Байдену обнулить все накопившиеся ограничения на работу посольств

Президент России Владимир Путин предложил американскому коллеге Джо Байдену обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование посольств, сообщили в Кремле.

В ходе переговоров стороны отметили неудовлетворительное состояние сотрудничества, в частности, трудности, которые испытывают дипломатические представительства обеих стран после сокращения численности персонала. Как отметил российский лидер, такая ситуация сложилась в результате действий американской стороны.

«С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Накануне состоялись переговоры двух лидеров. В частности, оба президента поручили своим командам продолжить диалог по Украине. Также главы государств обсудили вопросы кибербезопасности и региональные темы, в том числе Иран, сообщили в Белом доме.

Байден и Путин выразили мнение, что с учётом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты.

В Кремле отметили, что в целом разговор носил «откровенный и деловой характер».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США затягивают продление виз или разрешения на въезд для примерно 100 сотрудников посольства РФ. Он добавил, что еще около 40 дипломатических работников ожидают получения разрешений на въезд в Москве, при этом многие из них стоят в «листе ожидания» больше года.

Вскоре в Госдепе рассказали о прогрессе РФ и США в вопросе дипломатических виз.