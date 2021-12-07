США могут эвакуировать своих граждан из Украины на фоне «угрозы российского вторжения»

Власти США изучают возможность эвакуации из Украины американских граждан на фоне сообщений о якобы возможном «российском вторжении». Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Источники сообщили, что планированием действий на случай «непредвиденных обстоятельств» руководит Пентагон — прямо сейчас ведомство планирует ряд различных сценариев в случае необходимости эвакуации, от небольшой эвакуации государственных служащих США до более масштабной с участием более широкого круга американских граждан.

В настоящее время администрация президента Джо Байдена не видит необходимости в эвакуации — воздушные суда по-прежнему курсируют из международных аэропортов Украины, а сухопутные границы с западными соседями Украины открыты. Обсуждения являются частью планирования на случай серьезного ухудшения ситуации с безопасностью, подчеркнули несколько официальных лиц.

Также сообщается, что на брифинге, прошедшем 6 декабря, официальные лица США подчеркнули, что до сих пор неясно, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении, однако «он накопил достаточно сил, оборудования и припасов у границ Украины, чтобы в кратчайшие сроки двинуться в атаку».

В течение последних нескольких недель в украинских и западных СМИ появляются сообщения о мнимой подготовке российского вторжения на Украину. В частности, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.

Ранее Киев призвал три страны Запада разместить солдат на юге и востоке Украины.