Назарбаев рассказал о причинах уважения к Путину

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в фильме Оливера Стоуна «Qazaq. History of The Golden Man» («Казах. История золотого человека») рассказал о причинах уважения к российскому лидеру Владимиру Путину, передает ТАСС.

«Его стоит уважать по некоторым позициям. Во-первых, у него есть принципы, во-вторых, он держит слово — это для политика редкое дело. И все эти годы показывают, что он друзей не сдает, верный в дружбе», — сказал Назарбаев. Кроме того, он выделил патриотизм Путина.

Отдельно первый глава Казахстана возмутился образом российского президента, создаваемым критиками на Западе.

«Когда я слышу, на Западе его рисуют чуть ли не рядом с Гитлером, — это просто тупость. Да, он сотрудник КГБ, но он не так уж долго там работал (...). Я его ценю и уважаю как человека и как политика», — заключил казахстанский политик.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова Назарбаева о роли России в составлении государственных границ после обретения суверенитета. По его словам, ее руководство с первых дней поддерживало независимость среднеазиатской республики.