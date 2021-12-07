Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Крупнейший банк Колумбии разрешит своим клиентам использовать криптовалюту 18:54
В Москве заявили, что AUKUS может посеять хаос в Азиатско-Тихоокеанском регионе 18:51
Левандовски заявил, что его слова о неискренности Месси неправильно поняли 18:50
Появились первые кадры с переговоров Путина и Байдена 18:46
Россияне купили рекордное количество китайских автомобилей 18:46
Врачи рассказали о состоянии ребенка, раненного при стрельбе в МФЦ 18:38
Путин заявил, что нужно добиться роста реальных доходов россиян не ниже 2,5% 18:34
Председатель совета директоров «Уфы»: болельщики обещают отрезать все части тела 18:27
Седокова рассказала о громком увольнении с радио 18:26
Полицейского, задержавшего стрелявшего в столичном МФЦ, представят к госнаграде 18:17

Назарбаев рассказал о причинах уважения к Путину

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в фильме Оливера Стоуна «Qazaq. History of The Golden Man» («Казах. История золотого человека») рассказал о причинах уважения к российскому лидеру Владимиру Путину, передает ТАСС.

«Его стоит уважать по некоторым позициям. Во-первых, у него есть принципы, во-вторых, он держит слово — это для политика редкое дело. И все эти годы показывают, что он друзей не сдает, верный в дружбе», — сказал Назарбаев. Кроме того, он выделил патриотизм Путина.

Отдельно первый глава Казахстана возмутился образом российского президента, создаваемым критиками на Западе.

«Когда я слышу, на Западе его рисуют чуть ли не рядом с Гитлером, — это просто тупость. Да, он сотрудник КГБ, но он не так уж долго там работал (...). Я его ценю и уважаю как человека и как политика», — заключил казахстанский политик.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова Назарбаева о роли России в составлении государственных границ после обретения суверенитета. По его словам, ее руководство с первых дней поддерживало независимость среднеазиатской республики.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть