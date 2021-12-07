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В Раде предупредили Украину о последствиях встречи Путина и Байдена

Депутат Рады Рабинович призвал Украину сфокусироваться на собственных интересах

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Евгений Котенко/РИА «Новости»

Переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена не принесут Украине что-либо хорошее, об этом заявил депутат партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «Украина 24».

Как объяснил парламентарий, «ничего хорошего» нельзя ожидать от предстоящей встречи двух президентов, поскольку они будут отстаивать исключительно свои интересы.

«Это у нас национальное безумие, когда каждый раз президент или премьер-министр думает об интересах Америки, России или Китая. Пока мы не будем понимать, что правительство обязано покупать товар там где-то дешевле и продавать там где дороже, несмотря на название страны, в которой она покупает и продает, мы обречены. Все остальное – обман!» — объяснил Рабинович.

Он отметил, что американский истеблишмент и СМИ пересмотрели свое отношение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, и у него нет «никаких перспектив в общении» с властями США. При этом депутат Верховной рады напомнил о том, что правительство и депутаты ничего не производят, а при приобретении товаров используются налоги граждан Украины.

«Власть ничего не производит – это деньги народа, которыми разбрасывается власть, чтобы откупиться от зарубежных дядек. Я не хочу жить в такой ситуации, когда мне нужно зависеть от двух президентов других стран. Я хочу, чтобы мы зависели от себя, своего народа, исходя из нашей ситуации. И это правильно», — посетовал депутат.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников во время визита в США обратился к американским властям с просьбой предоставить Киеву вооружение, которое предназначалось Афганистану до прихода там к власти радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России).

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