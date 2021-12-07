Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Наследники Цоя требуют возбудить уголовное дело из-за фильма Учителя 15:54
Ученые: удаленная работа повышает вероятность ошибок 15:53
Открывший стрельбу в МФЦ мужчина задержан 15:51
В сборной Польши отреагировали на возможное назначение Черчесова 15:51
BadComedian связал бойкот «Елок-8» с премьерой... 15:51
Неизвестный открыл стрельбу в московском МФЦ, есть погибшие 15:47
ВСУ направила «союзникам» просьбу о помощи 15:45
Советник посольства КНР в России: бойкот ОИ-2022 — осквернение олимпийского... 15:44
В России запретят использовать зарубежные суда при транспортировке топлива... 15:43
Семенович рассказала о жизни с большой грудью 15:42

Глава СПЧ попросил Собянина разобраться с табличками на таджикском и узбекском в московском метро

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев написал письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разобраться с табличками на таджикском и узбекском в метро, говорится на сайте консультативного органа.

Отмечается, что такое обращение было сделано после поступления соответствующих жалоб москвичей Фадееву.

«Особое раздражение жителей вызывают надписи на указателях в метро «Прокшино» на узбекском и таджикском языках. Вместо политики по интеграции мигрантов в общество и местную культуру у нас создаются все условия для комфортного проживания приезжих без знания и владения русским языком», — говорится в одном из них.

Председатель СПЧ согласился, что подобные таблички могут нарушать федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» и Типовые правила пользования метрополитеном.

В сентябре «Газета.Ru» сообщала, что указатели на таджикском и узбекском языках появились на станциях «Лесопарковая» и «Прокшино» московского метрополитена. От этих станций ходят автобусы до Многофункционального миграционного центра в Сахарово.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть