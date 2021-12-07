Глава СПЧ попросил Собянина разобраться с табличками на таджикском и узбекском в московском метро

Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев написал письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разобраться с табличками на таджикском и узбекском в метро, говорится на сайте консультативного органа.

Отмечается, что такое обращение было сделано после поступления соответствующих жалоб москвичей Фадееву.

«Особое раздражение жителей вызывают надписи на указателях в метро «Прокшино» на узбекском и таджикском языках. Вместо политики по интеграции мигрантов в общество и местную культуру у нас создаются все условия для комфортного проживания приезжих без знания и владения русским языком», — говорится в одном из них.

Председатель СПЧ согласился, что подобные таблички могут нарушать федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» и Типовые правила пользования метрополитеном.

В сентябре «Газета.Ru» сообщала, что указатели на таджикском и узбекском языках появились на станциях «Лесопарковая» и «Прокшино» московского метрополитена. От этих станций ходят автобусы до Многофункционального миграционного центра в Сахарово.