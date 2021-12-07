Песков: Путин не планирует предлагать Байдену присоединиться к «нормандской четверке»

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в рамках российско-американского саммита на вилле Ла-Гранж в Женеве, 16 июня 2021 года

Президент России Владимир Путин в ходе предстоящих переговоров с главой США Джо Байденом не планирует ему предлагать присоединиться к «нормандской четверке». Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Он вряд ли получит от президента Путина такое предложение, потому что это самодостаточный формат. Хотя его эффективность сейчас из-за позиции Киева, из-за того, что Киев не выполняет минские договоренности, весьма и весьма скромна», — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что до сих пор Париж и Берлин считают, что встречи «нормандской четверки» это самодостаточный формат и нет необходимости в его расширении.

Встреча президентов России и США начнется вечером 7 декабря и будет проходить в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Ожидается, что главы государств обсудят ситуацию на Украине и продвижения сил НАТО к российским границам, продвижение женевских договоренностей и двусторонние отношения.