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В Афганистане действуют около 23 тысяч террористов

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Заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков заявил, что на территории Афганистана находится около 23 тыс. боевиков. Об этом он сообщил на Youtube-канале Sputnik на русском языке.

«Дополнительно можно отметить ряд угроз, связанных с нахождением на территории Афганистана большого количества структур террористической направленности. Общая их численность, как отмечают специалисты, – порядка 23 тыс. боевиков», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что положение дел в Афганистане вызывает беспокойство. Об этом он сообщил на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По его словам, Россия озабочена, в частности, проблемами терроризма, наркотиков и организованной преступности. Путин подчеркнул, что Россия и Индия продолжают активную совместную работу, а позиции стран по многим вопросам совпадают.

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