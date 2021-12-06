В Афганистане действуют около 23 тысяч террористов

Заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков заявил, что на территории Афганистана находится около 23 тыс. боевиков. Об этом он сообщил на Youtube-канале Sputnik на русском языке.

«Дополнительно можно отметить ряд угроз, связанных с нахождением на территории Афганистана большого количества структур террористической направленности. Общая их численность, как отмечают специалисты, – порядка 23 тыс. боевиков», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что положение дел в Афганистане вызывает беспокойство. Об этом он сообщил на переговорах с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По его словам, Россия озабочена, в частности, проблемами терроризма, наркотиков и организованной преступности. Путин подчеркнул, что Россия и Индия продолжают активную совместную работу, а позиции стран по многим вопросам совпадают.