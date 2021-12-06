В Кремле назвали «истерикой» сообщения о подготовке США новых санкций против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал продолжением информационной истерики сообщения CNN о планах Вашингтона ввести новые антироссийские санкции. Его слова приводит ТАСС.

«Скорее, это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ», — заявил представитель Кремля.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в Соединенных Штатах рассматривают возможность ввести новые санкции против России на фоне ситуации с Украиной. По данным канала, новые рестрикции могут затронуть «окружение» президента России Владимира Путина и российские энергетические компании. Кроме того, рассматриваемый пакет предусматривает отключение России от SWIFT и меры, направленные на суверенный долг России.

По сведениям CNN, пока нет решения, когда будут применены новые санкции, в настоящее время администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с европейскими партнерами.