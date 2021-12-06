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CNN: США готовят санкции против «окружения Путина» и отключение РФ от SWIFT

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Alex Brandon/AP

Новые санкции США против России могут затронуть «окружение Путина» и энергетические компании, а также включать отключение России от SWIFT. Об этом сообщает CNN.

По информации источников издания, в настоящее время официальные лица рассматривают «широкий спектр санкций в отношении России, призванных удержать президента РФ Владимира Путина от вторжения на Украину».

Уточняется, что ограничения включат «новые действия против членов ближайшего окружения Путина и российских производителей энергии», а также «ядерный» вариант — «отключение России от международной платежной системы SWIFT, используемой банками по всему миру». Меры могут коснуться и суверенного долга России, говорится в публикации.

Как отметил источник издания, новые санкции будут «чертовски агрессивными». Он предупредил, что если Россия «вторгнется» на Украину, США и Европа «введут худшие экономические санкции, которые когда-либо применялись к стране».

По сведениям CNN, пока нет решения, когда будут применены новые санкции, в настоящее время администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с европейскими партнерами.

Ранее Москва пообещала отреагировать на возможные «адские» санкции США. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что введение подобных мер является «тупиковым путем», который может «обернуться против самих инициаторов».

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