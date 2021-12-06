Песков назвал способ снять напряженность на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала рассказал, каким образом можно снять напряженность на Украине.

«Снять напряженность можно только одним путем — это понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем», — заявил он.

По словам представителя Кремля, президент России Владимир Путин с большим интересом выслушает предложения американского коллеги Джо Байдена по ситуации на Украине.

«Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине. Имеется ввиду, наверное, по урегулированию украинского кризиса. Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения. И можно будет понять, насколько они способны снять напряженность», — отметил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что вторая встреча Путина и Байдена в формате видеоконференции состоится 7 декабря. По информации Белого дома, Байден намерен выразить обеспокоенность маневрами российской армии вблизи украинской границы и подтвердить поддержку Соединенных Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины.