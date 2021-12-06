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В Кремле назвали тему переговоров Путина и Байдена

Песков: Путин и Байден обсудят на саммите Украину и продвижение НАТО к границам России

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Mikhail Metzel/Reuters

В ходе предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будут обсуждены двусторонние отношения, а также реализация женевских договоренностей.

Представитель Кремля добавил, что главы государств также переговорят относительно ситуации на Украине и продвижения сил НАТО к российским границам.

По словам Пескова, президент Путин не планирует давать каких-либо заявлений по итогам саммита с американским коллегой.

Ранее Песков уточнил, что встреча американского и российского лидеров начнется 7 декабря в районе 18.00 мск и будет проходить в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи.

Накануне Белый дом подтвердил дату переговоров Путина и Байдена. Пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки заявила, что главы государств обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы.

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Отношения России и США
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