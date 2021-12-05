Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Краснодаре у ТЦ заметили мужчину в черных очках с автоматом 20:46
Агент Николича рассказал, возможно ли возвращение тренера в РПЛ этой зимой 20:44
Экс-игрок сборной России рассказал, что ждет Ваноли в «Спартаке» 20:22
Пассажиры были заблокированы в поезде метро без света из-за мужчины... 20:20
Смагин рассказал, как Непомнящий может перевернуть ход матча с Карлсеном 20:16
Смагин: игра ужасная, Непомнящий сам отдал партию Карлсену 20:09
Непомнящий проиграл Карлсену в восьмой партии за звание чемпиона мира 20:07
«Это же была шутка»: Бастрыкина попросили не проверять творчество Noize MC и... 20:06
Экс-солистка «Блестящих» тайно вышла замуж 19:53
Путин назвал «Спутник V» безопасной и эффективной вакциной 19:53

«Хоронят чуть ли не каждый день»: Путин заявил о гибели мигрантов на границе Белоруссии

Путин обвинил Польшу в использовании против мигрантов ядовитых веществ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой высказался о ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и стран Евросоюза, призвав деполитизировать ее. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, белорусские власти делают все от них зависящее, в том числе убеждают беженцев добровольно вернуться в места их постоянного проживания, на родину, прежде всего в Ирак.

Он также подверг критике польские власти за использование ядовитых веществ против мигрантов.

«Но нужно, наверное, самым внимательным образом смотреть за тем, что происходит на границе и что делают власти сопредельного государства, в данном случае Республики Польша. Нельзя же людей поливать не только водой, но и замешивать в эту воду гербициды и пестициды с тем, чтобы вызывать ожоги и другие тяжелые последствия у мигрантов, в том числе у женщин и малолетних детей», — заявил Путин.

Он отметил, что «это совсем уже никак не вяжется с принципами гуманного обращения с мигрантами».

Кроме того, Путин заявил, что много беженцев погибло на белорусско-польской границе.

«Сколько там людей уже на границе погибло, похоронено там уже. Там же хоронят их чуть не каждый день, это просто беда, на это тоже нужно обращать внимание», — сказал он.

Ранее Путин раскритиковал власти Польши за применение водометов и слезоточивого газа против мигрантов с детьми.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе длится с лета, после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов.

Все новости на тему:
Проблемы с мигрантами
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть