«Хоронят чуть ли не каждый день»: Путин заявил о гибели мигрантов на границе Белоруссии

Президент России Владимир Путин в ходе беседы по видеосвязи с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой высказался о ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и стран Евросоюза, призвав деполитизировать ее. Об этом сообщает ТАСС.

По словам российского лидера, белорусские власти делают все от них зависящее, в том числе убеждают беженцев добровольно вернуться в места их постоянного проживания, на родину, прежде всего в Ирак.

Он также подверг критике польские власти за использование ядовитых веществ против мигрантов.

«Но нужно, наверное, самым внимательным образом смотреть за тем, что происходит на границе и что делают власти сопредельного государства, в данном случае Республики Польша. Нельзя же людей поливать не только водой, но и замешивать в эту воду гербициды и пестициды с тем, чтобы вызывать ожоги и другие тяжелые последствия у мигрантов, в том числе у женщин и малолетних детей», — заявил Путин.

Он отметил, что «это совсем уже никак не вяжется с принципами гуманного обращения с мигрантами».

Кроме того, Путин заявил, что много беженцев погибло на белорусско-польской границе.

«Сколько там людей уже на границе погибло, похоронено там уже. Там же хоронят их чуть не каждый день, это просто беда, на это тоже нужно обращать внимание», — сказал он.

Ранее Путин раскритиковал власти Польши за применение водометов и слезоточивого газа против мигрантов с детьми.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе длится с лета, после того, как Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов.