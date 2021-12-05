Белый дом подтвердил дату переговоров Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи во вторник, 7 декабря. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы», — говорится в заявлении.

При этом, отметила Псаки, американский президент собирается «подчеркнуть озабоченность военной деятельностью России на границе с Украиной», подтверждая поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности.

Ранее о дате переговоров Путина и Байдена сообщало агентство Reuters со ссылкой источник в Белом доме. Позднее информацию о видеозвонке подтвердил в разговоре с агентством «Интерфакс» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что звонок должен состояться вечером, добавив, что его продолжительность будет зависеть исключительно от Путина и Байдена.

Сам американский президент заявлял, что работает над комплексными мерами, которые затруднят вторжение России на Украину. По его словам, США давно знают о подозрительных действиях Москвы в этой области, и его ждет «долгая дискуссия» с российским президентом Владимиром Путиным. Байден подчеркивал при этом, что не признает чьи-либо «красные линии» в политических вопросах, в том числе требования России по Украине.

МИД России накануне пояснил, что для Москвы такой линией является вступление Украины в НАТО. Путин говорил в конце ноября, что «красной линией» для России может стать расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию Украины.