В Пакистане директора завода сожгли за богохульство

Толпа пакистанцев забила до смерти директора завода из Шри-Ланки и подожгла его труп, инцидент произошел в 200 км к юго-востоку от Исламабада. Как сообщает The National, вероятной причиной жестокой расправы стало богохульство жертвы — об этом можно судить из криков нападавших, запечатленных на видео.

Главный министр провинции Пенджаб Успан Буздар пообещал найти виновных и привлечь к ответственности.

«Я чрезвычайно шокирован ужасающим происшествием в Сиалкоте. Никому не позволено брать закон в свои руки. Будьте уверены, что люди, участвовавшие в этом бесчеловечном действии, не избегут ответственности», — приводит издание слова Буздара.

На видеозаписи убийства толпа скандирует лозунги запрещенной в стране партии «Техрик-и-Лаббайк Пакистан» (TLP). В прошлом году партия организовала массовые акции против французского журнала Charlie Hebdo, который переиздал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Ранее сообщалось, что восьмилетний мальчик был арестован в Пакистане за богохульстве после того, как описался в религиозной школе, испортив ковер. Ему грозит смертная казнь.