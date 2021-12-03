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В Крыму нашли в заявлении о «саботаже» Украины тревожный знак для американцев

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Владислав Сергиенко/РИА «Новости»

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди ответила на заявление экс-советника в конгрессе Соединенных Штатах Ариэля Коэна, связанное с добровольным отказом Украины от Крыма и флота. Об этом сообщают «Известия».

Речь о событиях семилетней давности, когда Крым, по результатам референдума, вошел в состав РФ.

Политик уверена, что подобные слова должны стать тревожным знаком для ЕС и предупреждением для США.

Ковитиди обращает внимание, что сейчас происходит формирование нового видения демократических результатов референдума.

«Очевидно, что в мире все активнее формируется новое, позитивное видение о демократических процессах Крымского референдума и несостоятельности украинской власти, столкнувшей Украину в жернова майданов, обнищания и госпереворотов», — уточнила сенатор.

Ранее Коэн заявил, что Киев не может «перестать зависеть от Москвы» из-за некомпетентности и коррупции.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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