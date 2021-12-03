Бывший зять Ельцина рассказал, кто может возглавить Россию после Путина

Бывший зять первого президента России Бориса Ельцина Алексей Дьяченко считает, что в будущем возглавить Россию может выходец из Сибири или Дальнего Востока.

Такой прогноз он дает в своей книге «От Ельцина до Путина. И обратно», отрывки которой приводит радиостанция «Эхо Москвы».

«Поскольку чаще всего бригады в России имеют земляческую основу, можно предположить, что новая бригада придет не из Свердловска и Питера, не из Украины и Кавказа. Поскольку из этих мест за последние 100 лет правители уже были. Сейчас, наверное, очередь Сибири и Дальнего Востока. Или в первый раз — москвича», — заявил Дьяченко.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на вопрос о переизбрании на новый срок. Путин отказался считать свое переизбрание «целью для России», однако отметил, что само наличие у него права вновь избираться стабилизирует ситуацию в стране.