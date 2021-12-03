Президент Молдавии рассказала о планах по борьбе с «российской пропагандой» в стране

В Молдавии существует проблема иностранной пропаганды, с которой будет бороться новый совет по телевидению и радиовещанию (СТР), такое мнение выразила президент страны Майя Санду в эфире телеканала TVR Moldova.

Она ответила на вопрос об отчете Центра независимой журналистики Молдавии, который сообщил о наличии «массивной пропаганды» со стороны России, несущей «угрозу для республики».

«Как я поняла, вскоре у нас будет новый состав совета по телевидению и радиовещанию, у которого есть определенные законные инструменты и который должен не допускать пропаганду, обман и другие нарушения. Я очень надеюсь, что этот СТР будет объективным и эффективным», — отметила глава государства.

Она отметила, что работа совета в полной мере будет влиять на дальнейшую политику Молдавии в сфере информационной безопасности, поскольку члены СТР оценивают эффективность действующего законодательства.

Ранее Санду заявила, что «газовый кризис» указал на проблемы во взаимоотношениях с Россией.