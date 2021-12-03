«Ъ»: Путин и Байден могут провести переговоры 7 декабря

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться 7 декабря, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Отмечается, что точная дата пока не согласована. Предположительно, переговоры пройдут по видеосвязи.

О том, что переговоры пройдут в режиме онлайн, также писала газета The Washington Post.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с главой МИД Сергеем Лавровым объявил о переговорах Путина и Байдена «в скором будущем».

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, контакт президента России и его американского коллеги необходим, чтобы «послать политический сигнал», о том, что ситуация не деградирует, а стабилизируется.

Первая встреча Путина и Байдена состоялась 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж — тогда лидеры общались более трех часов. По итогам встречи российский лидер заявил, что переговоры прошли хорошо.