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Гильермо Лассо собрался посетить Россию в 2022 году

Президент Эквадора собрался приехать в Россию с официальным визитом

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Президент Эквадора Гильермо Лассо собрался приехать в Россию с официальным визитом в 2022 году, сообщил министр иностранных дел страны Маурисио Монтальво в Twitter.

«Мы приняли посла России Владимира Спринчана для координации следующего заседания двусторонней Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также подготовки к предстоящему визиту президента Гильермо Лассо в Россию в 2022 году», — написал Монтальво.

Гильермо Лассо вступил в должность президента Эквадора 24 мая 2021 года, одержав победу на президентских выборах во втором туре.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару согласился посетить Россию в первом квартале 2022 года.

Владимир Путин пригласил Жаира Болсонару посетить Россию для того, чтобы обсудить двустороннее взаимодействие на торгово-экономическом, энергетическом, научно-технологическом и других направлениях.

В своем обращении во время вручения верительных грамот, Путин заявил, что Бразилия является одним из важных стратегических партнеров России.

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