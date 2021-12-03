Гильермо Лассо собрался посетить Россию в 2022 году

Президент Эквадора Гильермо Лассо собрался приехать в Россию с официальным визитом в 2022 году, сообщил министр иностранных дел страны Маурисио Монтальво в Twitter.

«Мы приняли посла России Владимира Спринчана для координации следующего заседания двусторонней Комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также подготовки к предстоящему визиту президента Гильермо Лассо в Россию в 2022 году», — написал Монтальво.

Гильермо Лассо вступил в должность президента Эквадора 24 мая 2021 года, одержав победу на президентских выборах во втором туре.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару согласился посетить Россию в первом квартале 2022 года.

Владимир Путин пригласил Жаира Болсонару посетить Россию для того, чтобы обсудить двустороннее взаимодействие на торгово-экономическом, энергетическом, научно-технологическом и других направлениях.

В своем обращении во время вручения верительных грамот, Путин заявил, что Бразилия является одним из важных стратегических партнеров России.