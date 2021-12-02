Власти ЛНР оценили возможность наступления Украины в Донбассе

Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего в эфире телеканала «Россия-24» прокомментировал информацию о возможной подготовке Украины к наступлению в Донбассе.

По его словам, на востоке Украины происходит нагнетание ситуации: «это и обстрелы гражданской инфраструктуры, это и социальные объекты, образовательные объекты».

При этом Дейнего отметил, что власти ЛНР не видят признаков возможного наступления Украины на линии разграничения.

«Слишком уж явно нагнетают ситуацию для того, чтобы это превращалось в реальность», — подчеркнул он. Глава МИД пояснил, что наступательные операции готовятся максимально скрытно, без явных демонстраций своих намерений, планов и открытой переброски войск.

Он считает, что власти Украины таким образом пытаются скрыть свои внутренние проблемы и хотят убедить жителей Донбасса в серьезности своих намерений.

«Здесь все очень просто: Украина прекрасно понимает, что они получат достойный отпор, поэтому они просто не рискнут», — подытожил Дейнего.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что не исключается обращение к России за помощью, если в Донбассе произойдут полномасштабные военные действия.