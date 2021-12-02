В США заявили, что видят выгоды от диалога с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не уклоняются от диалога с Россией и верят в полезность дипломатии на высшем уровне, но пока не готовы анонсировать следующий разговор президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Видеозапись ее выступления опубликована на YouTube-канале CNBC Television.

«Мы едва ли отказываемся вести дискуссии с русскими, учитывая сегодняшнюю встречу нашего госсекретаря (Энтони Блинкена) с министром иностранных дел России (Сергеем Лавровым), у нас идет диалог на высоком уровне с русскими», — рассказала Псаки.

По ее словам, Байден все еще верит в выгодность дипломатии на высоком уровне. При этом она не смогла анонсировать новую встречу президентов США и России.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков объяснил, зачем нужен контакт президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

«Он очень нужен для того, чтобы послать политический сигнал о том, что ситуация не деградирует, она стабилизируется, и есть инструкции, директивы и указания подчиненным с обеих сторон работать именно в этом направлении», — подчеркнул Рябков.