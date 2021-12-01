Foreign Policy: стратегия России, а не США на Ближнем Востоке была правильной

Британский политолог и историк Анатоль Ливен заявил, что прогнозы России по развитию событий в странах Ближнего Востока оказались верными. Такое мнение он выразил в статье для журнала Foreign Policy.

По его словам, Россия пытается бросить вызов основанному на правилах международному порядку. Но спустя годы противодействие Москвы Вашингтону оказалось обоснованным не только с точки зрения России, но даже самих американцев.

Президент России Владимир Путин выступал против введения американских войск в Ирак в 2003 году и, по мнению автора, американской стороне стоило прислушаться к совету.

Ранее издание The American Conservative оценило готовность Соединенных Штатов к войне против России, сравнив нынешнюю ситуацию с ситуацией 1941 года, когда Япония без официального объявления войны напала на военно-морскую базу США на Гавайях, Перл-Харбор.

Согласно автору материала, для войны против России и Китая, Соединенные Штаты будут вынуждены задействовать не только все собственные наличные силы, но и в обязательном порядке привлечь союзников.