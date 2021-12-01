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Путин назвал главный постулат внешней политики России

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Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin/AP

Президент России Владимир Путин заявил, что главным постулатом внешней политики России остается конструктивное взаимодействие на равноправных принципах. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Хочу подчеркнуть, что Россия заинтересована именно в выстраивании конструктивного взаимодействия, в развитии равноправного международного сотрудничества, и это остается главным постулатом российской внешней политики», — сказал глава государства в ходе церемонии вручения послами верительных грамот.

Более подробно о приоритетах внешней политики России Путин говорил на заседании коллегии МИД РФ.

Ранее президент сообщил, что Россия всегда руководствовалась и в будущем будет руководствоваться интересами исключительно своего народа. При этом он отметил, что РФ всегда с уважением относится к интересам cвоих международных партнеров и ценит, когда к ней относятся так же.

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