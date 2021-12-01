Путин назвал главный постулат внешней политики России

Президент России Владимир Путин заявил, что главным постулатом внешней политики России остается конструктивное взаимодействие на равноправных принципах. Его слова приводятся на сайте Кремля.

«Хочу подчеркнуть, что Россия заинтересована именно в выстраивании конструктивного взаимодействия, в развитии равноправного международного сотрудничества, и это остается главным постулатом российской внешней политики», — сказал глава государства в ходе церемонии вручения послами верительных грамот.

Более подробно о приоритетах внешней политики России Путин говорил на заседании коллегии МИД РФ.

Ранее президент сообщил, что Россия всегда руководствовалась и в будущем будет руководствоваться интересами исключительно своего народа. При этом он отметил, что РФ всегда с уважением относится к интересам cвоих международных партнеров и ценит, когда к ней относятся так же.