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Названа дата ежегодной пресс-конференции Путина

Песков: итоговая пресс-конференция Путина пройдет 23 декабря

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 23 декабря.

«Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что из-за ограничений по коронавирусу будет введен лимит по числу представителей СМИ, которые будут присутствовать на мероприятии.

«Количество мест будет ограничено, к сожалению, пятьюстами. Обычно у нас бывает свыше 1000, 1 100 и так далее. Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию», — сказал Песков.

Он уточнил, что Кремль будет сам выходить на журналистов. Так, будут приглашены представители федеральных СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные журналисты и региональные СМИ.

Для участия в пресс-конференции журналистам придется сдать три ПЦР-теста на коронавирус. Контакты с редакциями СМИ по вопросам аккредитации Кремль начнет с 1 декабря.

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Большая пресс-конференция Путина для СМИ
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